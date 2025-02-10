Emre Belözoğlu: Başka biriyle nişanlıyken rüyamda eşimi gördüm
Ünlü teknik direktör Emre Belözoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan 'Empati' programına konuk oldu.
Emre Belözoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” programında evlilik hikayesini anlattı.
'BAŞKA KIZLA NİŞANLIYDIM AMA RÜYAMDA TUĞBA'YI GÖRDÜM'
Eşi Tuğba Belözoğlu ile 2009 yılında evlenen ve üç çocuk babası olan ünlü spor adamı “İlk tanıştığımız gün üzerinde beyaz gömlek ve siyah pantolon vardı. Yıllar önce rüyamda da aynı o şekilde görmüştüm. Saçları bile o şekilde bağlıydı. O zamanlar 22 yaşındaydım ve başka bir kızla nişanlıydım. Ama Tuğba’yı rüyamda gördüm.”
'O AN RÜYA AKLIMA GELDİ'
Emre Belözoğlu, “Rüyadan sonra nişanı mı attın?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Yok. Bir rüyaydı, geldi geçti. Tuğba’yı 4-5 sene sonra gördüm. İlk gördüğümde rüyamı hatırlayamamıştım. Sonrasında bir gün ayağım kırıkken arabada oturuyordum, o da karşıdan bana doğru geliyordu. O an rüya aklıma geldi. Tanışmamızın beş ya da altıncı ayıydı.”
KUZUYLA EVLENME TEKLİF ETTİM
Emre Belözoğlu, eşine neden “Karakuzum” diye hitap ettiğini de anlattı: “Tuğba’yla ilk tanıştığımızda esmerdi. Zor bir kızdı. Herkesle görüşmezdi. Hani böyle kuzuları tutamazsın, almaya çalışırsın devamlı tepinirler, tatlıdırlar ya, ben de Tuğba’ya kuzuyla evlenme teklif ettim. O yüzden karakuzum diyorum Tuğba’ya.”