Emre Belözoğlu: Başka biriyle nişanlıyken rüyamda eşimi gördüm

'BAŞKA KIZLA NİŞANLIYDIM AMA RÜYAMDA TUĞBA'YI GÖRDÜM'

Eşi Tuğba Belözoğlu ile 2009 yılında evlenen ve üç çocuk babası olan ünlü spor adamı “İlk tanıştığımız gün üzerinde beyaz gömlek ve siyah pantolon vardı. Yıllar önce rüyamda da aynı o şekilde görmüştüm. Saçları bile o şekilde bağlıydı. O zamanlar 22 yaşındaydım ve başka bir kızla nişanlıydım. Ama Tuğba’yı rüyamda gördüm.”