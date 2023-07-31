Emre Yetkin'den Burcu Biricik'e: Yan yana gülebilmenin lüksünü yaşıyorum sevgilim
Burcu Biricik ile Emre Yetkin, mutlu evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Zaman zaman aşk dolu pozlarını paylaşan ünlü çiftten Emre Yetkin, son paylaşımında 7. evlilik yıl dönümlerini kutladı.
"Camdaki Kız" dizisinde rol alan Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, 7. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Emre Yetkin, eşinin dizinde yattığı bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
"YAN YANA GÜLEBİLMENİN LÜKSÜNÜ YAŞIYORUM SEVGİLİM"
Yetkin, paylaşımına; "Hala el ele uyuya kalabilmenin, göz göze durabilmenin, yan yana gülebilmenin lüksünü yaşıyorum sevgilim. Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş karıcığım" notunu düştü.
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Eşinin romantik sözlerine kayıtsız kalamayan Burcu Biricik ise "Üf 7 yıl mı? Seni seviyorum" yorumunu yaptı.