Emre Yetkin'den Burcu Biricik'e: Yan yana gülebilmenin lüksünü yaşıyorum sevgilim

"Camdaki Kız" dizisinde rol alan Burcu Biricik, 2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çift, 7. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Emre Yetkin, eşinin dizinde yattığı bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

"YAN YANA GÜLEBİLMENİN LÜKSÜNÜ YAŞIYORUM SEVGİLİM"

Yetkin, paylaşımına; "Hala el ele uyuya kalabilmenin, göz göze durabilmenin, yan yana gülebilmenin lüksünü yaşıyorum sevgilim. Bir de bakmışız evleneli 7 yıl olmuş karıcığım" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Emre Yetkin (@skunkkie)'in paylaştığı bir gönderi

Eşinin romantik sözlerine kayıtsız kalamayan Burcu Biricik ise "Üf 7 yıl mı? Seni seviyorum" yorumunu yaptı.