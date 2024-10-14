Engin Akyürek 43'üncü yaşını dostlarıyla birlikte kutladı
Yabancı Damat, Fatmagül'ün Suçu Ne, Adım Farah gibi dizilerin başarılı oyuncusu Engin Akyürek 43'üncü yaşını sevdikleriyle kutladı.
1 / 3
Ünlü oyuncu Engin Akyürek 43 yaşını Yabancı Damat dizisinden arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
2 / 3
Akyürek'in doğum günü partisine 'Yabancı Damat'tan rol arkadaşları Özgür Çevik ve Binnur Kaya da katıldı.
3 / 3
Partide hem Engin Akyürek'in doğum günü hem de Binnur Kaya'nın Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alması kutlandı.