Engin Akyürek 43'üncü yaşını dostlarıyla birlikte kutladı

Yabancı Damat, Fatmagül'ün Suçu Ne, Adım Farah gibi dizilerin başarılı oyuncusu Engin Akyürek 43'üncü yaşını sevdikleriyle kutladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Engin Akyürek 43'üncü yaşını dostlarıyla birlikte kutladı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Engin Akyürek 43 yaşını Yabancı Damat dizisinden arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

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Engin Akyürek 43'üncü yaşını dostlarıyla birlikte kutladı - Resim : 2

Akyürek'in doğum günü partisine 'Yabancı Damat'tan rol arkadaşları Özgür Çevik ve Binnur Kaya da katıldı.

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Engin Akyürek 43'üncü yaşını dostlarıyla birlikte kutladı - Resim : 3

Partide hem Engin Akyürek'in doğum günü hem de Binnur Kaya'nın Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alması kutlandı.