Her şeyi bırakıp memleketi Sivas'a köy evi yaptırdı

1980 ve 1990'lı yıllarda yer aldığı film ve defilelerle adından sıkça söz ettiren Engin Koç şöhretin zirvesinde her şeyi geride bırakıp kendine başka bir yol çizmişti.
Uzun zamandır sakin bir hayat yaşayan ünlü isim memleketi Sivas'a bir köy evi yaptırdı.
Aradığı huzuru burada bulan Koç, ' Şu anda emekli hayatı yaşıyorum. Köye bir ev yaptırdık onunla ilgileniyorum.' dedi.
'HERKESE KÖY HAYATINI TAVSİYE EDERİM'
Sebze meyve yetiştirmek istediğini de söyleyen eski manken, 'Sivas'tayız... Her tarafı yeşil, sakin bir yer. İstanbul'da da olabilirsiniz ama sıkıldığınız zaman buralara gelebilirsiniz. Herkese köy hayatını tavsiye ederim. Öğrenebilirsem sebze, meyvemi de kendim yetiştireceğim. Köye karşı bir ilgim vardı, böyle bir fırsat geldi değerlendirdim.' ifadelerini kullandı.
'MALDA PARADA PULDA GÖZÜM OLMADI'
Televizyon dünyasındaki hayatını geride bırakan Koç, 'Köydeki sakinlik ve huzur beni mutlu ediyor. Benim fazla malda, parada pulda gözüm olmadı. Allah bana yettiği kadar verdi. Sağlığımız yerinde olsun yeter. Eşimle çocuğumla güzel bir hayat yaşıyorum.' dedi.