Her şeyi bırakıp memleketi Sivas'a köy evi yaptırdı

'HERKESE KÖY HAYATINI TAVSİYE EDERİM'

Sebze meyve yetiştirmek istediğini de söyleyen eski manken, 'Sivas'tayız... Her tarafı yeşil, sakin bir yer. İstanbul'da da olabilirsiniz ama sıkıldığınız zaman buralara gelebilirsiniz. Herkese köy hayatını tavsiye ederim. Öğrenebilirsem sebze, meyvemi de kendim yetiştireceğim. Köye karşı bir ilgim vardı, böyle bir fırsat geldi değerlendirdim.' ifadelerini kullandı.

'MALDA PARADA PULDA GÖZÜM OLMADI'

Televizyon dünyasındaki hayatını geride bırakan Koç, 'Köydeki sakinlik ve huzur beni mutlu ediyor. Benim fazla malda, parada pulda gözüm olmadı. Allah bana yettiği kadar verdi. Sağlığımız yerinde olsun yeter. Eşimle çocuğumla güzel bir hayat yaşıyorum.' dedi.