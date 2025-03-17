Entübe edilen Tanyeli'nin oğlundan ve eşinden yeni paylaşım
Uzun bir süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen Tanyeli'nin sağlık durumu hakkında eşi İlker Sünnili ve oğlu Taylan Sadıkoğlu, yeni bilgilendirmede bulundu.
2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli'nin sağlık durumu ağırlaştı. Tedavi sürecinde zor günler geçiren Tanyeli, doktorlar tarafından entübe edildi.
Tanyeli’nin büyük oğlu Taylan Sadıkoğlu, annesinin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sadıkoğlu, “Annemiz Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı lütfen eksik etmeyin” dedi.
Benzer bir açıklama yapan Tanyeli’nin eşi İlker Sünnili de, “Eşim Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizlerle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Tanyeli'nin eşi dün de yoğun bakım kapısında beklediği anları "Mucizeler baktığın her yerdedir" notuyla paylaşmıştı.