Ercan Saatçi, İlhan Şeşen'e neden 'amca' denildiğini açıkladı

İlhan Şeşen'e 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Uzun zamandır tedavisi süren Şeşen 76 yaşında yaşamını yitirdi.

SANAT CAMİASI 'AMCA' DİYOR

Sanat camiası İlhan Şeşen'e 'amca' diye hitap ediyordu. Şeşen'in ölümünün ardından bu lakabın hikayesi merak konusu oldu.

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Halk TV canlı yayına bağlanan Ercan Saatçi, sanat camiasının İlhan Şeşen'e neden amca dediğini anlattı.

"O BURHAN İLE İLHAN'IN AMCASIYDI"

Ercan Saatçi yaptığı açıklamada, "Çok kısa bir süre önce öğrendim ve elim ayağım titriyor. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Amca, müthiş bir insandı. Amca diyorum çünkü o Burhan ile İlhan'ın amcasıydı. Çocukluğumuzdan itibaren tanıdığımız için bütün müzisyenler ona amca demeye başlamıştı. Lakabı da amca olarak kaldı. Çok önemli bir söz yazarını kaybettik. Müthiş bir kalemi vardı" dedi.

Öte yandan Saatçi, usta sanatçının vefatının ardından şu paylaşımı yaptı: