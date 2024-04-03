Erdal Beşikçioğlu teşekkür konuşmasına eşiyle el ele geldi
Ünlü aktör Erdal Beşikçioğlu 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Etimesgut’un Belediye Başkanı oldu. Beşikçioğlu başkanlığın ilk gününde halkla teşekkür buluşmasına eşi Elvin Beşikçioğlu ve oğlu Ömer’le katıldı.
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CHP'nin Etimesgut adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu yüzde 56.58 oy oranıyla belediye başkanı seçildi.
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Geçmişte özellikle Vali Recep Yazıcıoğlu‘nun hayatının anlatıldığı “Köprü” dizisinde hayat verdiği Vali Faruk Yazıcı ve Behzat Ç. rolleriyle gönülleri fetheden Beşikçioğlu, seçim sonuçlarını halkla “Erik Dalı” türküsü eşliğinde dans ederek kutlamıştı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Erdal Beşikçioğlu başkanlığın ilk gününde halkla teşekkür buluşmasına eşi Elvin Beşikçioğlu ve oğlu Ömer’le katıldı.
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Usta aktör Etimesgut’a gitmeden önce eşiyle kendi kurdukları Tatbikat Sahnesi’ne gitti.