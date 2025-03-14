Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin aşkını sosyal medya hesabından ilan etti
Canlandırdığı Behzat Ç. karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Derin Beşikçioğlu'nun gönlünü oyuncu Kaan Sevi'ye kaptırdığı ortaya çıktı.
1 / 4
Ünlü oyuncu ve Ankara - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, yeni bir aşka yelken açtı.
2 / 4
Derin Beşikçioğlu, gönlünü meslektaşı daha önce "Adı Efsane" dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile birlikte rol alan Kaan Sevi'ye kaptırdı.
3 / 4
Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Derin Beşikçioğlu, sosyal medya hesabından sevgilisiyle verdiği pozunu yayınladı.
4 / 4
Çift, el ele fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, aşklarını gözler önüne serdi.