Erkan Petekkaya'nın oğlu mezun oldu: "Yolun açık olsun Cano'm"
Son olarak "O Kız" dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya'nın oğlu Cano, mezun oldu. Oğullarının mezuniyet törenine katılan çift, fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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Erkan Petekkaya, 2003'te Didem Petekkaya ile dünyaevine girmiş, bir yıl sonra da oğulları Cem Cano'ya kavuşmuştu. Ünlü oyuncunun oğlu mezun oldu.
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Oğlunun mezuniyet törenine katılan 53 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından duygularını dile getirdi.
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Petekkaya, "Üniversiteye gidip, yeni hayatlarına başlayan tüm gençlerimize başarılar, mutluluklar dilerim. Allah onları iyi insanlarla karşılaştırsın" dedi.
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Didem Petekkaya ise oğluna "Yolun açık olsun Cano'm" diye seslendi.