Erkin Koray’ın kızından babasının mezarı başından duygusal paylaşım

Türkçe rock müziğin usta ismi Erkin Koray, 7 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti Sanatçı, vasiyeti üzerine kızı Damla Koray'ın yaşadığı Kanada’da defnedildi. Damla Koray, sosyal medya hesabından babasının Toronto Westminster Mezarlığı‘ndaki kabrinde, üzerinde "baba" yazan mezar taşını paylaştı.

"Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım"

Damla Koray paylaşımına “Bugünkü ziyaretimizde çok yakışıklı bir sürprizle karşılaştık… Sade, şık, karizmatik ve olması gerektiği gibi parlıyor ve aradan sıyrılıyor. Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım. O yüzden de bir kere daha mutlu oldum. Hem yeri, hem görüntüsü içime çok sindi… Büyük huzur! Hâlâ tüm bunların benim babamla ilgili olduğuna inanamıyorum o ayrı… O hâlâ bir yerde yanımdaymış da, ben onsuz paralel bir evrene geçiş yapmışım gibi… Tuhaf, saçma, neyse…” notunu düştü.