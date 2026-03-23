Erol Köse 16. kattan düşerek hayatını kaybetti

Sarıyer Maslak'ta dairesinin 16. katından düşen ünlü yapımcı Erol Köse, yaşamını yitirdi.

Yaşanan gelişme sonrası Erol Köse'nin hayatı merak konusu oldu.

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse, 21 Eylül 1965 tarihinde Elazığ’da doğmuş Türk yapımcı, eski şarkıcı ve doktordur. Müzik dünyasına Komedi Dans Üçlüsü’nün bir üyesi olarak adım atan Köse, sahne performanslarıyla kısa sürede tanınmıştır. Sekiz yıl süren grup kariyerinin ardından yapımcılığa yönelmiş ve bu alanda önemli işlere imza atmıştır. Aynı zamanda televizyon programlarında yorumculuk da yapmaktadır.

Asker emeklisi bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Köse, küçük yaşta Ankara’ya taşınmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördüğü dönemde tesadüfen müzikle tanışmıştır. Üniversite yıllarında başladığı dans kursu, onun sahne dünyasına giriş yapmasına vesile olmuştur. Bu süreçte Komedi Dans Üçlüsü kurulmuş ve kariyerinin ilk adımları atılmıştır.

MÜZİK VE YAPIMCILIK KARİYERİ

Komedi Dans Üçlüsü ile elde ettiği başarının ardından yapımcılığa geçiş yapan Erol Köse, 1990’lı yıllarda birçok sanatçının ilk albümünde imzası bulunan isimlerden biri olmuştur. Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan ve Nez gibi isimlerle çalışarak müzik sektöründe güçlü bir yer edinmiştir. Bir süre sektöre ara verdikten sonra 2010 yılında yeniden yapımcılığa dönmüştür. Türkiye’de pop müziğin gelişiminde rol oynayan yapımcılar arasında gösterilmektedir.

TELEVİZYON VE ÖZEL HAYATI

Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında da yer alan Köse, magazin programlarında yorumculuk yapmaktadır. Özel hayatında iki evlilik yapan Köse’nin bir kız çocuğu bulunmaktadır.

EROL KÖSE VE GÜLŞEN AŞKI

Erol Köse ve Gülşen, 2006 yılında magazin gündemine bomba gibi düşen olaylı bir ilişki yaşamıştır.