Eser Yenenler'den 15 günde şaşırtan değişim
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı komedi programı ile ünlenen ve ardından yaptığı komedi programlarıyla tanınan Eser Yenenler, uzun zamandır uğraştığı kilolarından kurtulmak için harekete geçti.
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Berfu Yenenler ile 2019 yılında evlenen ve iki çocuğu bulunan komedyen ve oyuncu Eser Yenenler, uzun süredir kilolarıyla ilgili problem yaşıyordu.
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Kilo vermeye karar veren Eser Yenenler, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim, 15 günde 7 kilo verdiğini açıkladı.
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Diyet ve sporla zayıfladığını dile getiren Eser Yenenler, son halini ve eski halini kıyasladığı bir karesini de paylaştı.
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Ünlü isme: 'Helal olsun', 'Tebrikler', 'Devamını bekliyoruz' gibi yorumlar geldi.