Eşi duyurdu: Tolga Savacı hayatını kaybetti

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Tolga Savacı'nın vefat haberini eşi yazar Nermin Bezmen Instagram hesabından duyurdu. Nermin Bezmen paylaşımında, "Yüreğim kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz". ifadesini kullandı.
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Yazar Nermin Bezmen ile 2015'te evlenen Tolga Savacı, eşiyle ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşamaya başlamıştı.
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TOLGA SAVACI KİMDİR?
- İstanbul'da 6 Mayıs 1963'te dünyaya gelen Tolga Savacı, Fransız Koleji'nin ardından 1983'te mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti.
- Bir süre motosiklet yarışçılığı da yapan Savacı, 1985'te Banu Alkan ile başrol oynadığı "Arzu" filmiyle sinemaya adım attı.
- Aynı yıl Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynayan Savacı, sonraki yıllarda da çeşitli televizyon ve sinema filmlerinde rol aldı.
- Savacı son olarak 2014 tarihli "Kurt Seyit ve Şura" dizisinde rol almıştı.