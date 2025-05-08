Eşi Şinasi Yurtsever'in acısıyla sarsılmıştı! Ferihan Kaya'dan aylar sonra ilk paylaşım

Kardeş Payı dizisinde canlandırdığı ‘Büyük Hilmi’ karakteriyle hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever Mart ayında hayata gözlerini yummuştu. 51 yaşındaki genç oyuncuyu kaybeden eşi Ferihan Kaya büyük acıyla sarsılmıştı. Ferihan Kaya'dan aylar sonra ilk paylaşım geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Eşi Şinasi Yurtsever'in acısıyla sarsılmıştı! Ferihan Kaya'dan aylar sonra ilk paylaşım - Resim : 1

"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın aralarında olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde hayata gözlerini yumdu.

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Eşi Şinasi Yurtsever'in acısıyla sarsılmıştı! Ferihan Kaya'dan aylar sonra ilk paylaşım - Resim : 2

En son TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan “Yüzde İki” dizisinde rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever’in ani vefatı sadece sanat dünyasını değil, onu seven milyonları da derinden sarsmıştı.  

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Eşi Şinasi Yurtsever'in acısıyla sarsılmıştı! Ferihan Kaya'dan aylar sonra ilk paylaşım - Resim : 3

Acı kaybın ardından eşi Ferhan Kaya için 18. evlilik yıl dönümlerine özel hazırladığı video klip büyük yankı uyandırmıştı. 

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Eşi Şinasi Yurtsever'in acısıyla sarsılmıştı! Ferihan Kaya'dan aylar sonra ilk paylaşım - Resim : 4

“Sevgilim,arkadaşım,dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım ” cümlesiyle eşine olan sevgisini dile getiren Yurtsever'in bu paylaşımı ölümünün ardından tekrar gündem olmuş ve herkesin yüreğini dağlamıştı. 