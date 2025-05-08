Eşi Şinasi Yurtsever'in acısıyla sarsılmıştı! Ferihan Kaya'dan aylar sonra ilk paylaşım

“Sevgilim,arkadaşım,dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım ” cümlesiyle eşine olan sevgisini dile getiren Yurtsever'in bu paylaşımı ölümünün ardından tekrar gündem olmuş ve herkesin yüreğini dağlamıştı.