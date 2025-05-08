Eşi Şinasi Yurtsever'in acısıyla sarsılmıştı! Ferihan Kaya'dan aylar sonra ilk paylaşım
Kardeş Payı dizisinde canlandırdığı ‘Büyük Hilmi’ karakteriyle hafızalara kazınan Şinasi Yurtsever Mart ayında hayata gözlerini yummuştu. 51 yaşındaki genç oyuncuyu kaybeden eşi Ferihan Kaya büyük acıyla sarsılmıştı. Ferihan Kaya'dan aylar sonra ilk paylaşım geldi.
"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın aralarında olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever, 13 Mart tarihinde hayata gözlerini yumdu.
En son TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan “Yüzde İki” dizisinde rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever’in ani vefatı sadece sanat dünyasını değil, onu seven milyonları da derinden sarsmıştı.
Acı kaybın ardından eşi Ferhan Kaya için 18. evlilik yıl dönümlerine özel hazırladığı video klip büyük yankı uyandırmıştı.
“Sevgilim,arkadaşım,dostum biricik eşimle 18 yılı doldurduk. Beraber büyüdük. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Nice yıllarımız olsun sevgili karım. Allah seni başımdan eksik etmesin. Baş tacım ” cümlesiyle eşine olan sevgisini dile getiren Yurtsever'in bu paylaşımı ölümünün ardından tekrar gündem olmuş ve herkesin yüreğini dağlamıştı.