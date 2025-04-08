Eski kadrosuyla geri dönüyor! Sihirli Annem filmi setinden ilk kare
2003-2012 yılları arasında ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi beyazperdeye uyarlanıyor. Çekimleri devam eden filmin setinden ilk kareyi usta oyuncu Gül Onat paylaştı.
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İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat ve pek çok sevilen oyuncuyu bir araya getiren Sihirli Annem, ilk versiyonuyla 2003-2005 yılları arasında ekrana gelmişti.
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Daha sonra 2011-2012 yıllarında tekrar çekilen dizi, ardından 2021 yılında yeni versiyonuyla Exxen'de yayınlanmıştı.
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Bir dönemi kasıp kavuran Sihirli Annem dizisi beyazperdeye uyarlanıyor. Çekimleri devam eden filmin setinden ilk kareyi usta oyuncu Gül Onat paylaştı.
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Film setinin ilk karesinde uzun zamandır Londra'da yaşayan İnci Türkay, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Jennifer Boyner, Nevra Serezli ve Gül Onat yer aldı. Oyuncuların neşeli halleri dikkat çekti.