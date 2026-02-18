Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı çiftinden romantik kareler

Yaklaşık bir yıldır (bazı kaynaklara göre iki yıla yaklaşıyor) birlikteliklerini sürdüren 33 yaşındaki Esra Bilgiç ve iş insanı/DJ Faruk Sabancı'nın ilişkisi, ailelerin de bir araya gelmesiyle resmiyet kazanmış durumda. Sosyete kulislerinden sızan bilgilere göre çift, 2026 yazında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.