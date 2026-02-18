Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı çiftinden romantik kareler
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı aşkı, 2026 yılına da damga vurmaya devam ediyor. İlk kez geçtiğimiz yıl Çeşme'de görüntülenen ve aşklarını artık gizlemeyen çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları son paylaşımlarla mutluluklarını bir kez daha ilan ettiler.
Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı çifti, şu sıralar magazin dünyasında kelimenin tam anlamıyla "yılın düğünü" başrolünde yer alıyor.
Paylaştıkları yeni kareler, sadece bir mutluluk ilanı değil, aynı zamanda ciddi bir kararın da habercisi gibi görünüyor.
Yaklaşık bir yıldır (bazı kaynaklara göre iki yıla yaklaşıyor) birlikteliklerini sürdüren 33 yaşındaki Esra Bilgiç ve iş insanı/DJ Faruk Sabancı'nın ilişkisi, ailelerin de bir araya gelmesiyle resmiyet kazanmış durumda. Sosyete kulislerinden sızan bilgilere göre çift, 2026 yazında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Takvim'den Doğan Savaş'ın ortaya attığı ve bugün tüm magazin sitelerinde yankılanan "çifte düğün" planı oldukça ihtişamlı:
İlk törenin, İtalya’nın ikonik kasabası Portofino’da yapılacağı iddia ediliyor. Yaklaşık 200 kişilik, oldukça seçkin bir davetli grubunun katılacağı bu romantik düğün, şimdiden merak konusu.