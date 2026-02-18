Beren Saat'in şarkısı CapitaliZoo'ya Nebahat Çehre'den yorum

Oyunculuk kariyerinin ardından müzik dünyasına adım atan Beren Saat, 12 Şubat 2026’da yayınladığı ilk single çalışması “CapitaliZoo” ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Eşi Kenan Doğulu’nun prodüktörlüğünde hazırlanan parça, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Şarkı, YouTube platformunda yayına girmesinin üzerinden henüz altı gün geçmesine rağmen 2 milyon izlenmeye ulaştı.



AŞK-I MEMNU'NUN FİRDEVS'İ NEBAHAT ÇEHRE'DEN YORUM



Bir dönemin popüler dizisi Aşk-ı Memnu'da Beren Saat ile birlikte rol alan usta oyuncu Nebahat Çehre, 17 Şubat akşamı prömiyeri yapılan "Konken Partisi" adlı tiyatro oyununun galasına katıldı. Galada basın mensuplarıyla bir araya gelen Çehre, eski rol arkadaşının müzik çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtladı. Çehre, Beren Saat’in bu yeni girişimini yakından takip ettiğini belirterek projeye dair görüşlerini paylaştı.





"DİNLEMEZ MİYİM, KIZIM BENİM O"



Basın mensubunun “Beren Saat’in yeni şarkısını dinlediniz mi?” sorusuna Çehre, “Dinlemez miyim, kızım benim o” cevabını verdi. “Yorumunuz nedir peki?” diye sorulunca ise “Şimdi çok erken, yorumlar dinledim, o tabii yanlış. Kulağa zaman içinde alışacak. Bir de Türkçe olmayan bir şarkı. Bence çok sevilecek sonra. Yani biraz dinlemek lazım” ifadelerini kullandı.