Priyanka Chopra Jonas ve Nick Jonas 'The Bluff' filminin dünya prömiyerinde
Priyanka Chopra Jonas’ın hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği yeni aksiyon filmi The Bluff’ın dünya prömiyeri, 17 Şubat Salı günü Hollywood’da gerçekleşti. Ünlü oyuncu, eşi Nick Jonas ile katıldığı gala gecesinde, yapımın ruhunu yansıtan ‘savaşçı kadın’ temasını kırmızı halı stiline de taşıdı.
Priyanka Chopra Jonas, Amazon Prime yapımı yeni filmi ‘The Bluff’ın dünya prömiyerine eşi Nick Jonas ile katıldı. Filmin başrol oyuncusu Chopra, gecede canlandırdığı karakterin ruhunu ve filmin korsan temasını kırmızı halı zarafetiyle birleştiren modern bir savaşçı görünümü sergiledi.
"SAVAŞA HAZIR" BİR GÖRÜNÜM
Stilinin merkezinde yer alan zırh formlu kahverengi deri korse, göğüs kısmında yer alan ve bir kuş figürünü andıran sanatsal deri kabartmasıyla "savaşa hazır" bir estetik sunuyordu. Derinin sert etkisini dengeleyen dökümlü ve drapeli etek, derin yırtmacıyla görünüme hareketli bir silüet kazandırdı.
SOFT NUDE TONLARDA BİR MAKYAJ
Yüksek yaka detayını metalik bir choker ile güçlendiren Chopra, görünümünü kahverengi topuklular ve gümüş takılarla tamamladı. Bu iddialı duruşu dengelemek adına saçlarını doğal dalgalı formda bırakan oyuncu, makyajında soft nude ve pembe tonları tercih etti.
'THE BLUFF' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Chopra Jonas’ın canlandırdığı karakter Ercell Bodden (Bloody Mary), korsanlık geçmişini geride bırakarak Cayman Adaları'nda ailesiyle sakin bir hayat kurmuştur. Ancak eski kaptanı Connor’ın (Karl Urban) intikam için ortaya çıkmasıyla bu huzur bozulur. Sevdiklerini korumak adına geçmişteki savaşçı kimliğine geri dönmek zorunda kalan Ercell, Connor’ın mürettebatına karşı zorlu bir mücadeleye girişir. Bu süreç, sadece bir hayatta kalma savaşı değil, aynı zamanda karakterin kendi gücünü yeniden keşfettiği bir arınma yolculuğudur.