Priyanka Chopra Jonas ve Nick Jonas 'The Bluff' filminin dünya prömiyerinde

'THE BLUFF' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Chopra Jonas’ın canlandırdığı karakter Ercell Bodden (Bloody Mary), korsanlık geçmişini geride bırakarak Cayman Adaları'nda ailesiyle sakin bir hayat kurmuştur. Ancak eski kaptanı Connor’ın (Karl Urban) intikam için ortaya çıkmasıyla bu huzur bozulur. Sevdiklerini korumak adına geçmişteki savaşçı kimliğine geri dönmek zorunda kalan Ercell, Connor’ın mürettebatına karşı zorlu bir mücadeleye girişir. Bu süreç, sadece bir hayatta kalma savaşı değil, aynı zamanda karakterin kendi gücünü yeniden keşfettiği bir arınma yolculuğudur.

