Esra Bilgiç'in son pozuna ünlü isim kayıtsız kalamadı: Göz değil nakış mübarek...
Son zamanların en beğenilen oyuncuları arasında yer alan Esra Bilgiç, son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini büyüledi. Ünlü oyuncu Ekin Türkmen de Bilgiç'in gözlerinin olduğu fotoğrafa kayıtsız kalamadı...
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'Diriliş Ertuğrul', 'Bir Umut Yeter', 'Ramo' ve 'Kanunsuz Topraklar' gibi birçok projedeki oyunculuğuyla göz dolduran Esra Bilgiç, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini büyülüyor.
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Bilgiç geçtiğimiz günlerde yeni projesi için müjde vermiş ve 'Zamanın Kapıları çekimlerini bitirdim şimdi ise dinleniyorum, bir proje olacak yakında sürpriz diyelim" ifadelerini kullanmıştı.
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Esra Bilgiç şimdi de tatil pozlarıyla adından söz ettirdi. Ünlü isim peş peşe fotoğraflarını paylaşırken dikkat çeken gözlerini de yakından çekip yayımladı.
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EKİN TÜRKMEN KAYITSIZ KALAMADI
Son pozlarına 277 binden fazla beğeni alan Bilgiç'e, ünlü oyuncu Ekin Türkmen'den de yorum geldi.