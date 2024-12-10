Esra Dermancıoğlu: Herkesin hamilelik fotoğrafı var. Bu da benimki

Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından hamilelik dönemi ilişkin bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini maziye götürdü.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Esra Dermancıoğlu: Herkesin hamilelik fotoğrafı var. Bu da benimki - Resim : 1

Fatmagül'ün Suçu Ne?, Bir Zamanlar Çukurova, Sil Baştan ve Hudutsuz Sevda gibi birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından hamileyken çektirdiği fotoğrafını yayımladı.

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Esra Dermancıoğlu: Herkesin hamilelik fotoğrafı var. Bu da benimki - Resim : 2

Ünlü oyuncu bu kez takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

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Esra Dermancıoğlu: Herkesin hamilelik fotoğrafı var. Bu da benimki - Resim : 3

2003'te kızı Refia'ya hamile olduğu dönemde çektirdiği fotoğrafını yayımlayan Esra Dermancıoğlu; "Herkesin havalı hamilelik fotoğrafları varsa bu da benimki herkes ayağa kalksın" ifadelerini kullandı.

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Esra Dermancıoğlu: Herkesin hamilelik fotoğrafı var. Bu da benimki - Resim : 4

İşte ünlü oyuncunun kızı Refia...