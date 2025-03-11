Eşref Rüya dizisinin afiş çekiminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı Eşref Rüya dizisi 19 Mart günü izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin afiş çekiminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncuların neşeli halleri dikkat çekti.
Kanal D'de izleyiciyle buluşmak için gün sayan Eşref Rüya 19 Mart Çarşamba saat 20.00'da ilk bölümü ile ekranda olacak.
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizinin afiş çekiminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
Oyuncuların neşeli halleri ve birbirleri ile uyumları dikkat çekti.
EŞREF RÜYA DİZİSİ KONUSU NE?
Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri...
Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.
Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.