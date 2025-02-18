Eşref Rüya dizisinin tanıtımı yayınlandı! Demet Özdemir sesiyle büyüledi
Hafızalara kazınacak bir aşk hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Kanal D'nin yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ için geri sayım başladı. Diziden ilk tanıtım yayınlandı. Nisan rolünü canlandıran Demet Özdemir sesiyle büyüledi...
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Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.
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‘Eşref Rüya’nın yayınlanan tanıtımında Nisan, Eşref’e ‘Sen Benim Şarkılarımsın’ı söyledi ve izleyicilerden tam not aldı.
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Dizide canlandıracağı Nisan karakteri için ses eğitimlerine devam eden Özdemir’in yorumu kısa süre içerisinde büyük beğeni toplandı.
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Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak.