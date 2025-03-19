Eşref Rüya için geri sayım başladı! Dizinin 1. bölüm fotoğrafları yayınlandı

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizide, bir yanda Eşref ve onun gizemli dünyası, diğer tarafta kendisini bir anda bu dünyanın içinde bulan Nisan’ın masumiyeti ikiliye tahmin edilmesi zor anlar yaşatacak.