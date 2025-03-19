Eşref Rüya için geri sayım başladı! Dizinin 1. bölüm fotoğrafları yayınlandı
Kanal D'de izleyici karşısına çıkacak Eşref Rüya dizisi, 19 Mart 2025 Çarşamba günü ilk bölümü ile ekran macerasına başlayacak. Dizinin 1. bölüm fotoğrafları yayınlandı.
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Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisi, 19 Mart 2025 Çarşamba günü ilk bölümü ile Kanal D'de ekran macerasına başlayacak.
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İzleyiciler, Eşref ve Nisan’ın kesişen yollarına, geçmişlerine ve imkansız aşkına şahit olacak.
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Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizide, bir yanda Eşref ve onun gizemli dünyası, diğer tarafta kendisini bir anda bu dünyanın içinde bulan Nisan’ın masumiyeti ikiliye tahmin edilmesi zor anlar yaşatacak.
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Dizinin 1. bölüm fotoğrafları da yayınlandı. İkilinin uyumu dikkat çekti.