Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in yeni aşkı ortaya çıktı

Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde rol alan Demet Özdemir'in gözlerden uzak bir seneyi aşkın süredir aşk yaşadığı Kadir Güneş'le ilk pozu ortaya çıktı.

Elele Online

Elele Online
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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in yeni aşkı ortaya çıktı - Resim : 1

Şimdilerde Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle gündemde olan oyuncu Demet Özdemir, özel hayatıyla gündeme geldi.

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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in yeni aşkı ortaya çıktı - Resim : 2

Özdemir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sonlandırmışlardı. Ani boşanmalarıyla uzun süre konuşulan çiftten Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu.

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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in yeni aşkı ortaya çıktı - Resim : 3

Birsen Altuntaş‘ın haberine göre Demet Özdemir‘in uzun süredir gözlerden uzak beraberlik yaşadığı Kadir Güneş‘le ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Sık sık beraber yurt dışına tatile giden çift geçen yazı Amerika’da geçirmişti. Kadir Güneş, Özdemir’le yurt dışında geçirdiği kar tatilinden bir fotoğrafı paylaştı.

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Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in yeni aşkı ortaya çıktı - Resim : 4

İş insanı Metin Güneş‘in oğlu, modacı Gülnur Güneş‘in de kardeşi olan Kadir Güneş, daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Biliç gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.