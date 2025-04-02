Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir'in yeni aşkı ortaya çıktı
Şimdilerde Eşref Rüya dizisinde rol alan Demet Özdemir'in gözlerden uzak bir seneyi aşkın süredir aşk yaşadığı Kadir Güneş'le ilk pozu ortaya çıktı.
Şimdilerde Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle gündemde olan oyuncu Demet Özdemir, özel hayatıyla gündeme geldi.
Özdemir ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta tek celsede sonlandırmışlardı. Ani boşanmalarıyla uzun süre konuşulan çiftten Özdemir aradığı aşkı sonunda buldu.
Birsen Altuntaş‘ın haberine göre Demet Özdemir‘in uzun süredir gözlerden uzak beraberlik yaşadığı Kadir Güneş‘le ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Sık sık beraber yurt dışına tatile giden çift geçen yazı Amerika’da geçirmişti. Kadir Güneş, Özdemir’le yurt dışında geçirdiği kar tatilinden bir fotoğrafı paylaştı.
İş insanı Metin Güneş‘in oğlu, modacı Gülnur Güneş‘in de kardeşi olan Kadir Güneş, daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Biliç gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.