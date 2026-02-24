Eşref Rüya'nın yıldızı Demet Özdemir'in pozlarına beğeni yağmuru
Kanal D’nin sevilen yapımı Eşref Rüya'da "Nisan" karakteriyle izleyiciyi büyüleyen Demet Özdemir, ekranlardaki başarısını sosyal medyada da sürdürmeye devam ediyor. Dizinin bugün yayınlanan reyting raporlarında NOW TV'nin yeni rakibi Yeraltı ile girdiği kıyasıya rekabet konuşulurken, Özdemir'in Instagram üzerinden paylaştığı yeni kareler hayranlarından tam not aldı.
Kanal D’nin iddialı yapımı Eşref Rüya, salı gecelerinin nabzını tutmaya devam ederken, dizinin parlayan yıldızı Demet Özdemir de dijital dünyayı kasıp kavuruyor. Bugün 24 Şubat 2026 itibarıyla, başarılı oyuncunun sosyal medya hesabı adeta bir bayram yerine dönmüş durumda.
33 yaşındaki Özdemir, 17,3 milyonluk dev takipçi kitlesiyle sadece Türkiye’nin değil, dünya çapında bir etkileşim gücüne sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı. Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Nisan karakterinin ağırbaşlı ve dramatik havasından sıyrılıp, kendi modern stilini yansıtan son kareleri magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.
Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Nisan karakterinin ağırbaşlı ve dramatik havasından sıyrılıp, kendi modern stilini yansıtan son kareleri magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Fotoğraflar yüklendiği ilk bir saat içinde yüz binlerce beğeni alarak "Explore" (Keşfet) listelerini domine etti.
Özdemir’in sosyal medyadaki bu muazzam aktifliği, başrolünde olduğu Eşref Rüya dizisine de can suyu oluyor. Özellikle genç izleyici kitlesini ekrana çekmekte usta olan oyuncu, dizinin sosyal medya reytinglerinde zirvede kalmasını sağlıyor.