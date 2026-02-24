'Uzak Şehir' oyuncuları Dilin Döğer ve Atakan Özkaya aşk mı yaşıyor?
Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisinin ünlü oyuncuları Dilin Döğer ve Atakan Özkaya’dan gelen kare sosyal medyada gündem oldu. Peki, Dilin Döğer ve Atakan Özkaya arasında ne var?
Uzak Şehir hem ekranlarda hem de sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer ve rol arkadaşı Atakan Özkaya, başarılı performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Kaya karakterine hayat veren Atakan Özkaya ise son dönemde sadece performansıyla değil, özel hayatıyla da gündemde.
Dizide Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer ile sık sık aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Özkaya iddiaları yalanlamıştı.
'ARKADAŞIZ' DEMİŞLERDİ
Özkaya, “Yok hiç yok. Arkadaşız, çok yakın arkadaşız. Beraber yaşıyoruz orada sonuçta böyle haberlerin çıkması çok normal” diyen Özkaya'nın son pozu ise aşk iddialarını yeniden gündeme getirdi.