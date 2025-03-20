Eşref’in Rüya’sı başladı! İlk bölümde neler oldu?
Kanal D’nin beklenen dizisi Eşref Rüya, ilk bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekti.
Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in paylaştığı Eşref Rüya, ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizinin ilk bölümünde Eşref, (Çağatay Ulusoy) yıllardır unutamadığı aşkı Rüya’nın acısını çekerken, Nisan’ın (Demet Özdemir) şarkı söyleyerek okutmaya çalıştığı kardeşiyle başı derde girdi. Nisan ile Eşref’in yolları aksiyonun ortasında kesişirken, yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu.
Eşref, küçüklüğünde gördüğü, adını bile bilmediği o kıza yıllardır unutamadığı bir aşkla bağlıydı. Eşref’in hayatında onu ayakta tutan üç önemli kişi vardı: Gürdal, Müslüm ve Faruk. Eşref’in yanında çalışan Oğuz’un arkalarından iş çevirip polise konuştuğu ortaya çıkınca Eşref ve arkadaşları, ihanetin bedelini ödetmekte tereddüt etmedi.
Nisan, sahneye çıktığı barın mühürlenmesi üzerine işsiz kaldı. Nisan’a bir kötü sürpriz de ev sahibinden geldi. Kirayı ödeyemediği için evden çıkmalarını istedi. Kardeşi Afra’nın okulundan gelen telefonla okul taksitinin ödenmediğini öğrenen Nisan, Afra’nın parayı başka bir şey için harcadığından haberdar oldu.
Yetimleri yakalamaya kararlı olan Komiser Çiğdem, Eşref ve Nisan’ı yan yana görünce, Nisan’ın işine yarayabileceğini düşünerek onun peşine düştü. Çiğdem, Nisan hakkında yaptırdığı araştırmanın sonunda onun aslında Eşref’in büyük aşkı ‘Rüya’ olduğunu anladı.