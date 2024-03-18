Estetikli ünlüler kervanına Cenk Eren de katıldı! Son halini görenler tanıyamadı
Şarkıcı Cenk Eren, yüz gerdirme operasyonu sonrası sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Eren'in estetikli halini görenler tanımakta zorlandı.
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Rafet El Roman, Mustafa Sandal, Gökhan Özen'den sonra Cenk Eren de estetikli ünlüler kervanına katıldı.
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Geçirdiği operasyondan 9 gün sonra sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notunu düştü. Cenk Eren'in paylaşımına yorum yağdı.
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Instagram’da yapılan eleştirel yorumların yanı sıra gelen olumlu mesajlar da dikkat çekti.
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Hayranları "Bu kim?", "Tanıyamadım", "Kendinize ne yaptınız?", "Cenk Geren", Eski halinizden eser kalmamış", "Böyle bir şeye ihtiyacınız yoktu", "Olmamış" diye yazdı.