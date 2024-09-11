'Evlilik' haberini doğrulayan Pınar Deniz'den hamilelik sorusuna ilginç yanıt

Ünlü oyuncu Pınar Deniz önceki akşam yüzü olduğu markanın lansmanında sorulan evlilik ve 'hamilelik' sorusunu yanıtladı.

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'Evlilik' haberini doğrulayan Pınar Deniz'den hamilelik sorusuna ilginç yanıt - Resim : 1

Geçtiğimiz sezon yayınlanan ve final yapan 'Yargı' dizisinde 'Ceylin' karakterini canlandıran Pınar Deniz, 'Kaan Yıldırım ile evlilik' iddiasına cevap verdi.

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'Evlilik' haberini doğrulayan Pınar Deniz'den hamilelik sorusuna ilginç yanıt - Resim : 2

Yüzü olduğu markanın lansman gecesinde görüntülenen ve hamile olduğu öne sürülen Pınar Deniz, evlilik iddialarını doğruladı.

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'Evlilik' haberini doğrulayan Pınar Deniz'den hamilelik sorusuna ilginç yanıt - Resim : 3

"SİZE SÖYLER MİYİM?"

Kendisine gelen birçok projeyi şimdilerde reddeden Deniz, muhabirlerin hamilelik sorusu karşısında şaşırdı. '2. Sayfa'nın haberine göre ünlü isim, "Hamile olsam size söyler miyim?" diyerek güldü.

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'Evlilik' haberini doğrulayan Pınar Deniz'den hamilelik sorusuna ilginç yanıt - Resim : 4

"EVET, EVLENİYORUZ"

"Kıpkırmızı oldum" diyen Pınar Deniz, açıklamasını, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" sözleriyle noktaladı.