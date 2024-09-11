'Evlilik' haberini doğrulayan Pınar Deniz'den hamilelik sorusuna ilginç yanıt

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Geçtiğimiz sezon yayınlanan ve final yapan 'Yargı' dizisinde 'Ceylin' karakterini canlandıran Pınar Deniz, 'Kaan Yıldırım ile evlilik' iddiasına cevap verdi.
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Yüzü olduğu markanın lansman gecesinde görüntülenen ve hamile olduğu öne sürülen Pınar Deniz, evlilik iddialarını doğruladı.
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"SİZE SÖYLER MİYİM?"
Kendisine gelen birçok projeyi şimdilerde reddeden Deniz, muhabirlerin hamilelik sorusu karşısında şaşırdı. '2. Sayfa'nın haberine göre ünlü isim, "Hamile olsam size söyler miyim?" diyerek güldü.
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"EVET, EVLENİYORUZ"
"Kıpkırmızı oldum" diyen Pınar Deniz, açıklamasını, "Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" sözleriyle noktaladı.