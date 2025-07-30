Ezber bozdu! Barış Arduç'tan eşi ve kızıyla mutluluk pozu

Son olarak başrollerini Hande Erçel ile paylaştığı ‘Aşkı Hatırla’ dizisinde rol alan Barış Arduç, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

‘Aşkı Hatırla’ dizisindeki iddialı sahnelerin ardından sosyal medyada, Barış Arduç ile 2020'de evlendiği meslektaşı Gupse Özay’ın ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Barış Arduç, Gupse Özay’ın yeni projesini sosyal medya hesabından paylaşarak destek vermişti ve bu hareket, ikili arasındaki ayrılık söylentilerini ortadan kaldırmıştı.

Barış Arduç'tan eşi ve kızıyla mutluluk pozu

Gupse Özay bugün 41 yaşına girdi. Özay'ın eşi Barış Arduç çok aktif kullanmadığı sosyal medya hesabından eşi ve kızıyla doğum günü kutlamasından paylaşım yaptı.

Paylaşımına kalp ve gül emojisi ekleyen ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.