Ezgi Eyüboğlu ve Furkan Palalı aşkı belgelendi

Kaan Yıldırım'dan 2019'da boşandıktan sonra bir dönem Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu'nun adı yeni bir iddiayla gündeme gelmişti. Ezgi Eyüboğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan Furkan Palalı ile yeni bir birlikteliğe adım attığı konuşuluyordu.

Aşk belgelendi

Ezgi Eyüboğlu-Furkan Palalı aşkı belgelendi. Çift, Hollanda tatilleri dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görüntülendi. İlk kez birlikte görüntülenen taze aşıkların eşeli olması dikkatlerden kaçmadı.

Muhabir Online tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çifte; 'Aşk yaramış', 'Çok yakışıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.