Ezgi Mola: Bakıcı istemiyorum, 40 yılda bir çocuğum olmuş

Ezgi Mola, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Milliyet'in haberine göre Mola, "Bugün dükkanı ben açtım. Mustafa Bey dinleniyor. Oğlumla biraz işimiz vardı, erkenden evden çıktım. Bugün anne, oğul ve kız kardeş günü oldu" dedi.
"BUNDAN SONRA BİRAZCIK DURURUM"
Yeni doğan ünlü çocuklarına gelen reklam teklifleri hakkında konuşan oyuncu, "Birlikte değil ama bir bebek bezi reklamım oldu. Biberon ve emzikle ilgili de oldu. Aslında yeni setten çıktım sayılır zaten. Reklam çekimlerine devam ediyorum. Bundan sonra birazcık dururum, Can ile olmak çok keyifli. Sizin de izlemediğiniz bir dizi çektim sekiz bölüm. Henüz yayınlanmadı, haberi çıktı ama ne zaman yayınlanacağını bilmiyorum. Çok eğlenmiştik çekerken de" ifadelerini kullandı.
"BAKICI İSTEMİYORUM"
Ezgi Mola, bakıcıya çocuk emanet edilmesinin çok da doğru olmadığını düşündüğünü itiraf etti.
Bakıcı olsun pek istemiyorum. Çünkü benim gibi bakabilir mi, benim kadar bakabilir mi? Buna inanmıyorum. Bu zamanlarını bir kez yaşıyoruz. Bir de 40 yılda bir çocuğum olmuş. Bu anı kaçıramam. Kalabalık bir aile severim, 'Ay ne güzel' derim kalabalık aile görünce. Hep beraber bizimle büyümesi bence daha iyi, özellikle şu sıralar.
"ARTIK PLANLAYAMIYORUM"
Yaz planlarından bahseden oyuncu, "Ben artık planlayamıyorum. Çeşme'ye mi giderim, bilmiyorum. Artık günü o gün içinde planlayabilirim sadece. O yüzden yazı şimdiden öngöremiyorum, plan yapamıyorum artık. Tatil yaparız ama Can'ın da ele avuca geleceği zamanlar olur. Onunla da denize gireriz. Neredeyse 20 yıldır hep Alaçatı'ya gidiyorum. Ege'yi de çok seviyorum. Muhtemelen Alaçatı hep olacak" açıklamasını yaptı.