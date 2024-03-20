Ezgi Mola: Bakıcı istemiyorum, 40 yılda bir çocuğum olmuş

"BUNDAN SONRA BİRAZCIK DURURUM"

Yeni doğan ünlü çocuklarına gelen reklam teklifleri hakkında konuşan oyuncu, "Birlikte değil ama bir bebek bezi reklamım oldu. Biberon ve emzikle ilgili de oldu. Aslında yeni setten çıktım sayılır zaten. Reklam çekimlerine devam ediyorum. Bundan sonra birazcık dururum, Can ile olmak çok keyifli. Sizin de izlemediğiniz bir dizi çektim sekiz bölüm. Henüz yayınlanmadı, haberi çıktı ama ne zaman yayınlanacağını bilmiyorum. Çok eğlenmiştik çekerken de" ifadelerini kullandı.