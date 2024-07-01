Ezgi Mola: Hastalıklı ama aynı zamanda dünyanın en güzel şeyi annelik, oğlumla büyük bir aşk yaşıyorum

Mola, Senin hakkında herkesin ortak fikri "Samimiyetin vücut bulmuş hali". Kendilerinden başarılı gördükleri insanların pürüzsüz bir hayat yaşadıklarını düşünüyorlar. Sen buralara gelene kadar neler yaşadın?' sorusuna şu yanıtları verdi:

"İlginç bir ailede büyüdüm. Annemle babam birbirlerine bayılmazlardı. Kolay bir çocukluk yaşamadım. Evet bizi seviyorlardı ama kendi içlerinde yaşadıkları problemler bize de yansıyordu. Üzülmekten korktuğum için 'Acaba olayları hafifleterek, komik bir şeyler çıkarabilir miyim" yöntemini seçtim. Terapistim, bu bulduğum yöntemi başarabilmiş olmamın çok büyük bir şans olduğunu söylemişti bana. Ben de şimdi 6-7 yaşlarında bir çocuk gördüğümde onu hafife almamanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. O çocuk aklımla sorunlarla nasıl baş edebileceğimi bulmam aslında burada oturmamın sebebi."