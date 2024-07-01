Ezgi Mola: Hastalıklı ama aynı zamanda dünyanın en güzel şeyi annelik, oğlumla büyük bir aşk yaşıyorum
Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola, Nilay Örnek'in YouTube'da yayınlanan "Nasıl Olunur" adlı podcast yayınına konuk oldu. Annelik duygusunu yeni tadan Mola, yaşadığı ve hissettikleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, 23 Kasım 2023 tarihinde de oğluna kavuşmuştu.
Şimdilerde oğlu Can ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ezgi Mola, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.
Mola, Senin hakkında herkesin ortak fikri "Samimiyetin vücut bulmuş hali". Kendilerinden başarılı gördükleri insanların pürüzsüz bir hayat yaşadıklarını düşünüyorlar. Sen buralara gelene kadar neler yaşadın?' sorusuna şu yanıtları verdi:
"İlginç bir ailede büyüdüm. Annemle babam birbirlerine bayılmazlardı. Kolay bir çocukluk yaşamadım. Evet bizi seviyorlardı ama kendi içlerinde yaşadıkları problemler bize de yansıyordu. Üzülmekten korktuğum için 'Acaba olayları hafifleterek, komik bir şeyler çıkarabilir miyim" yöntemini seçtim. Terapistim, bu bulduğum yöntemi başarabilmiş olmamın çok büyük bir şans olduğunu söylemişti bana. Ben de şimdi 6-7 yaşlarında bir çocuk gördüğümde onu hafife almamanın çok kıymetli olduğuna inanıyorum. O çocuk aklımla sorunlarla nasıl baş edebileceğimi bulmam aslında burada oturmamın sebebi."
Bir dönem sosyal medya hesabından ünlülerle çekildiği fotoğrafları yayınlayan Ezgi Mola, ünlü gördüğünde heyecanlandığını bazen de hayal kırıklığına uğradığını açıkladı.
Mola, "Sezen Aksu'nun süt annem olduğunu bütün ilkokuluma inandırmıştım. Hatta kendimi bile, çünkü o benim hayatımın kadını. 5 yaşında radyoda sesini duyduğum anda ona hayran olmuştum. Şarkılarıyla olgunlaştım. Hatta her zaman anlatırım bir markette kendisini takip etmişliğim bile var. Aslında ben oraya ünlü avcılığına gidiyordum. Onları yakından görmeyi çok seviyordum. Hala da bir ünlü gördüğümde çok heyecanlanıyorum. Bazı ünlülerde çok hayal kırıklığına uğradığımda oldu. Çünkü yüklediğim anlamlarla ben ona çok hayranmışım. Bu yüzden beni görmek için kapımda oturan genç kızlara, 'Burada benim için zamanınızı harcayacağınıza gidip hayallerinizi gerçekleştirin' diye kızdığım oldu." ifadelerini kullandı.