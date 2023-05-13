Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın nikahından yeni kareler

Oyuncu Ezgi Mola ile dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı geçtiğimiz günlerde evlendi.

NİKAHTAN YENİ KARELER

Aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine giren çift, sosyal medya hesaplarında nikahtan yeni kareler yayınladı. Seda Sayan, Can Bonomo, Songül Öden, Metin Arolat, Filiz Akın ve daha birçok ünlü çifti tebrik etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mustafa Aksakallı (@mustafaksakalli)'in paylaştığı bir gönderi

Maçka'da bir otelde düzenlenen ve 14 davetlinin katıldığı nikah töreninde Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan oldu.

Ezgi Mola’nın şahidi Enis Arıkan, Aksakallı’nın Sinan Engin ve Oğulcan Engin’di.

Mola, Özgür Masur imzalı bir gelinlik giydi.