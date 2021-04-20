Haber Global'de Az Önce Konuştum programının konukları Masumlar Apartmanı oyuncularından Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar oldu. Ezgi Mola, bir izleyiciden gelen, "Masumlar Apartmanı'ndaki karakterlerin birilerinin hayatına dokunan, belki cesaret veren bir yönü var" yorumu üzerine çarpıcı bir anısını paylaştı:

"Bir gün yeri söylemeyeyim, setimizin başka bir yerde olduğu bir gün. Bir beyefendi gelip bana ne söyledi biliyor musunuz, tüylerim diken diken oldu. Dedi ki ben çok acayip bir şey yaşadım. 12 yıl dedi, buradan dışarı adımımı atmadım dedi. İstiklal Caddesi'nin ortasında diyeyim, öyle merkezi bir yerde. 12 yıl adam agorafobikmiş, dışarı çıkamamaya başlamış.

Hikaye panik atakla başlamış artık onu dışarı çıkamayan, kendi içinde izole asosyal bir insana çevirmiş. Ve dedi benim hayatım, bambaşka bir hale yaşadıklarımla, kendimi toparlama çabamla ve eşimle düzeldi dedi. "Diziyi bir bölüm izledim. Hüngür hüngür ağlayarak odaya gittim. Korkunç bir haldeydeydim. Ama dedi çok acayip bir şey yapıyorsunuz. Benim yaşadığımı yaşayan bu ülkede binlerce insan var ve siz onlara cesaret veriyorsunuz" dedi. Ve benim de dışarı çıktığım bir bölümdü, Safiye karakterinin. Kesinlikle işe yaradığını düşünüyorum. 12 yıl düşünsenize... O bey konuşurken benim çenem titredi nasıl diye. Dedim ki beyefendi size helal olsun. Oradan buraya gelmek... Evet 12 yıl çok ciddi bir süreç. 3 gün evde kaldığımızda pandemi şartlarında ne kadar zor geliyor. 12 yıldan bahsediyoruz"

DİZİDEKİ UNUTAMADIKLARI ANLAR

Ezgi Mola: Tokat sahnesinde dedim ki "Kontrollüyümdür sen benim tokatımı al" Kızın küçük suratını unutmuşum elim kürek gibi. Dizide çok sert sahneler var.

Farah Zeynep Abdullah: Tokattan sonra titredim. Yerdeydim içeri gittim. Kendimi topladım.

NACİ'YE NE OLDU?

Ezgi Mola: Naci eşi ve çocuğunun yanına gitme kararı aldı. Gerçekte ne olduğunu yarınki bölümde göreceksiniz.