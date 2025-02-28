Ezgi Mola'dan, Enis Arıkan ile aralarının açılmasıyla ilgili o iddialara yanıt

Önceki akşam yemek çıkışı görüntülenen Ezgi Mola, ayak üstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"AKLIM VE KALBİM CAN'DA"

Oğlu Can'ın sık sık sete gelip gelmediği sorulduğunda; "Neredeyse her gün geliyor, aklım ve kalbim onda, ne yapayım?" diyerek duygularını dile getirdi. Can için sette özel bir karavan hazırlanıp hazırlanmadığı sorusuna ise, "Onun için demeyelim ama ihtiyaç olduğu zaman benim karavanıma gidip geliyoruz" yanıtını verdi.

'YARDIMCI ALDIK'

Daha önce bakıcı tutmak istemediğini söyleyen oyuncu, artık bir yardımcı aldıklarını belirtti. Ezgi Mola; "Can büyüdükçe zorlanıyor musunuz?" sorusuna ise "Yok ya, her şeyiyle çok güzel, içim gidiyor" yanıtını verdi.