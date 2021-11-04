Ezgi Mola'dan yalan haber tepkisi: Berbat haberlere inanmayın
Bir internet sitesinde başarılı oyuncu Ezgi Mola'nın bacağının asansöre sıkıştığı ve koptuğu şekilde bir yalan haber yer aldı. Ezgi Mola'dan tepki var: O saçma habere denk gelen tabii ki inanmasın. Bilmeyen de bakmasın… Birileri sanıyorum ki, gündem değiştirme derdinde…
Instagram hesabından bir açıklama yapan Ezgi Mola “Berbat haberlere inanmayın. Ben iyiyim. O saçma habere denk gelen tabii ki inanmasın. Bilmeyen de bakmasın… Birileri sanıyorum ki, gündem değiştirme derdinde… Gündem böyle değişemez ama biz de aptal değiliz. Mutlu günlere inşallah Hep birlikte…" dedi.