Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla nişanlandı! Damat kahvesine limon sıktı
Oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen törende çift, evlilik yolunda ilk adımı attı. Şenler, kız isteme töreninde kahveye tuz atmak yerine limon sıkmayı tercih etti.
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'Sevmek Yüzünden', 'Çatı Katı Aşk', 'Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Ezgi Şenler, özel hayatı ile de gündeme geliyor.
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Ezgi Şenler, 12 yaşında tanıştığı ilk aşkı Ömer Gürgen ile 19 yıl sonra bir araya gelmiş ve 7 aylık birlikteliğin ardından evlilik kararı almıştı.
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Şenler geçen yılın sonunda futbolcu menajeri Gürgen'in yaptığı romantik evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti.
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Çift, dün aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Ünlü oyuncu mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.