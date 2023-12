Fadik Sevin Atasoy babasını ölüm yıl dönümünde babasını andı: Canım babam her an benimlesin

'Kurtlar Vadisi' dizisinde hayat verdiği 'Halo Dayı' karakteriyle tanınan Sönmez Atasoy, 2011 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası 67 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, babasının vefatının 12'inci yılında sosyal medyada duygusal bir paylaşıma imza attı.

"Canım Babam her an her gün her yıl benimlesin"

Fadik Sevin Atasoy, Instagram hesabından paylaştığı karelere, kalp emojisiyle birlikte "Canım Babam her an her gün her yıl benimlesin. 'Sönmez Atasoy' 15 Aralık 2011" mesajını yazdı.