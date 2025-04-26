Fahriye Evcen, oğulları ile birlikte karavan pozlarını paylaştı
Uzun süredir bir projede yer almayan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu şimdi de oğulları ile birlikte karavan pozlarını paylaştı
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Ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
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Mutlu evlilikleri devam eden çift, sosyal medyadan sık sık aile pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 38 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.
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Evcen, oğulları Kerem ve Karan ile karavanda verdiği pozları paylaştı.