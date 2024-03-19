Fahriye Evcen yeni pozlarını paylaştı! Fit halleri dikkat çekti

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı. Oyuncu çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan çiftten Fahriye Evcen, son olarak paylaştığı yeni pozlarla gündeme geldi.
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Evcen, Instagram sayfasından paylaştığı karelere kelebek emojisi ekledi. Ünlü ismin gönderisi 33 binden fazla beğeni aldı.
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Takipçileri oyuncuya; "Güzel kadın, güzel eş, güzel anne, güzel aile", "Prenses" ve "Her zamanki gibi harikasın" şeklinde 600'den fazla yorum yazdı.