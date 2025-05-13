Fahriye Evcen yıllar sonra mezun olduğu üniversiteye gitti

Fahriye Evcen, yıllar sonra mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne reklam çekimi için gitti.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Fahriye Evcen yıllar sonra mezun olduğu üniversiteye gitti - Resim : 1

Yaprak Dökümü, Çalı Kuşu, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi dizilerde rol alan ancak son zamanlarda televizyon projelerinden uzak kalan Fahriye Evcen, reklam çekimi için mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti.

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Fahriye Evcen yıllar sonra mezun olduğu üniversiteye gitti - Resim : 2

Tarih bölümü mezunu olan ünlü isim, Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde bol bol fotoğraf çektirdi.

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Fahriye Evcen yıllar sonra mezun olduğu üniversiteye gitti - Resim : 3

11 YIL SONRA AYNI YERDE

11 yıl sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne giden ünlü isim, kampüste verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

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Fahriye Evcen yıllar sonra mezun olduğu üniversiteye gitti - Resim : 4

38 yaşındaki Fahriye Evcen, paylaştığı karelere "Eski yuvamda bir set hatırası" notunu düştü.