Fahriye Evcen yıllar sonra mezun olduğu üniversiteye gitti
Fahriye Evcen, yıllar sonra mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne reklam çekimi için gitti.
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Yaprak Dökümü, Çalı Kuşu, Alparslan: Büyük Selçuklu gibi dizilerde rol alan ancak son zamanlarda televizyon projelerinden uzak kalan Fahriye Evcen, reklam çekimi için mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti.
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Tarih bölümü mezunu olan ünlü isim, Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde bol bol fotoğraf çektirdi.
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11 YIL SONRA AYNI YERDE
11 yıl sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne giden ünlü isim, kampüste verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
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38 yaşındaki Fahriye Evcen, paylaştığı karelere "Eski yuvamda bir set hatırası" notunu düştü.