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Fahriye Evcenden 38. yaşına özel aile pozu: "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden"
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit, oğulları Karan ve Kerem ile yeni yaşını kutladı. Pastada Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve oğullarının figürleri yer aldı.
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Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldılar.
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Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları her zaman dikkat çekiyor.
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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bu defa doğum gününe özel yaptığı paylaşımlarla tüm ilgiliyi topladı.
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Geçtiğimiz gün 38 yaşına giren oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından verdikleri pozla yaş gününü kutladı.