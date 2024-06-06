Fahriye Evcenden 38. yaşına özel aile pozu: "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden"

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit, oğulları Karan ve Kerem ile yeni yaşını kutladı. Pastada Fahriye Evcen, Burak Özçivit ve oğullarının figürleri yer aldı.

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Fahriye Evcenden 38. yaşına özel aile pozu: "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden" - Resim : 1

Oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti 2017 yılında hayatlarını birleştirmişti. 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldılar.

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Fahriye Evcenden 38. yaşına özel aile pozu: "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden" - Resim : 2

Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti, magazin gündeminden düşmüyor. Her yaptıkları olay olan ünlü çiftin sosyal medya paylaşımları her zaman dikkat çekiyor.

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Fahriye Evcenden 38. yaşına özel aile pozu: "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden" - Resim : 3

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bu defa doğum gününe özel yaptığı paylaşımlarla tüm ilgiliyi topladı.

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Fahriye Evcenden 38. yaşına özel aile pozu: "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden" - Resim : 4

Geçtiğimiz gün 38 yaşına giren oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından verdikleri pozla yaş gününü kutladı. 