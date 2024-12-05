Fahriye Evcen'den Moskova'da aşk dolu paylaşım

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, tatil için Rusya'nın başkenti Moskova'yı tercih etti. Evcen'in tatil paylaşımlarına beğeni adeta beğeni yağdı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Fahriye Evcen'den Moskova'da aşk dolu paylaşım - Resim : 1

"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girmişti.

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Fahriye Evcen'den Moskova'da aşk dolu paylaşım - Resim : 2

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuşmuştu.

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Fahriye Evcen'den Moskova'da aşk dolu paylaşım - Resim : 3

Mutlu beraberlikleri süren ünlü çift, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Evcen, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Fahriye Evcen'den Moskova'da aşk dolu paylaşım - Resim : 4

"SONUCUYA KIRMIZI KALP BIRAKIYORUM"

Paylaştığı fotoğrafların sonuna eşiyle pozunu da ekleyen Fahriye Evcen, "Sonuncusu için bir kırmızı kalp bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun Burak Özçivit ile olan pozuna adeta beğeni yağdı.