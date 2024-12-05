Fahriye Evcen'den Moskova'da aşk dolu paylaşım

"SONUCUYA KIRMIZI KALP BIRAKIYORUM"

Paylaştığı fotoğrafların sonuna eşiyle pozunu da ekleyen Fahriye Evcen, "Sonuncusu için bir kırmızı kalp bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun Burak Özçivit ile olan pozuna adeta beğeni yağdı.