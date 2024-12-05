Fahriye Evcen'den Moskova'da aşk dolu paylaşım
Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, tatil için Rusya'nın başkenti Moskova'yı tercih etti. Evcen'in tatil paylaşımlarına beğeni adeta beğeni yağdı.
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"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında dünyaevine girmişti.
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2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuşmuştu.
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Mutlu beraberlikleri süren ünlü çift, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Evcen, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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"SONUCUYA KIRMIZI KALP BIRAKIYORUM"
Paylaştığı fotoğrafların sonuna eşiyle pozunu da ekleyen Fahriye Evcen, "Sonuncusu için bir kırmızı kalp bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun Burak Özçivit ile olan pozuna adeta beğeni yağdı.