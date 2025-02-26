Fahriye Evcen'den yeni paylaşım: "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum"
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yaza götürdü. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.
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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 29 Haziran 2017'de hayatlarını birleştirdi. Karan ve Kerem adında iki oğulları bulunan çift, bulundukları paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yaza götürdü.
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Yazdan kalma tatil karelerini paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımına "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" notunu düştü.
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Evcen'in, yaklaşık 14 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.