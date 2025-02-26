Fahriye Evcen'den yeni paylaşım: "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum"

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yaza götürdü. Ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Fahriye Evcen'den yeni paylaşım: "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" - Resim : 1

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 29 Haziran 2017'de hayatlarını birleştirdi. Karan ve Kerem adında iki oğulları bulunan çift, bulundukları paylaşımlarla sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. 

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Fahriye Evcen'den yeni paylaşım: "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" - Resim : 2

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini yaza götürdü.

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Fahriye Evcen'den yeni paylaşım: "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" - Resim : 3

Yazdan kalma tatil karelerini paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımına "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" notunu düştü. 

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Fahriye Evcen'den yeni paylaşım: "Sizi sıcak bir güne ışınlıyorum" - Resim : 4

Evcen'in, yaklaşık 14 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.