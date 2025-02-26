Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan aşk mı yaşıyor? Sürpriz yakınlaşma...
Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık evliliğini sonlandıran Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın yakınlaştığı iddia edildi.
1 / 4
13 yıllık eşi Melis Ülken’den boşandıktan sonra kafa dinlemek için Londra’ya giden Özoğuz’un burada ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yakınlaştığı iddia edildi.
2 / 4
Hürriyet'in haberine göre, İngiltere’de lise ve üniversite eğitimini tamamlayan ve yılın çoğu zamanını Londra’da geçiren Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’un sürpriz yakınlaşmasının kısa sürede aşka dönüştüğü konuşulanlar arasında.
3 / 4
LONDRA’DA BERABER YAŞAYACAKLAR
Londra’da birlikte vakit geçiren ünlü çiftin beraber yaşamaya karar verdiği de öğrenildi.
4 / 4
Öte yandan Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada Gökhan Özoğuz’u takip ederken şarkıcının oyuncuyu takibe almaması da dikkat çekti.