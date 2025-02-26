Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan aşk mı yaşıyor? Sürpriz yakınlaşma...

Geçtiğimiz aylarda 13 yıllık evliliğini sonlandıran Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın yakınlaştığı iddia edildi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan aşk mı yaşıyor? Sürpriz yakınlaşma... - Resim : 1

13 yıllık eşi Melis Ülken’den boşandıktan sonra kafa dinlemek için Londra’ya giden Özoğuz’un burada ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yakınlaştığı iddia edildi.

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Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan aşk mı yaşıyor? Sürpriz yakınlaşma... - Resim : 2

Hürriyet'in haberine göre, İngiltere’de lise ve üniversite eğitimini tamamlayan ve yılın çoğu zamanını Londra’da geçiren Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’un sürpriz yakınlaşmasının kısa sürede aşka dönüştüğü konuşulanlar arasında.

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Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan aşk mı yaşıyor? Sürpriz yakınlaşma... - Resim : 3

LONDRA’DA BERABER YAŞAYACAKLAR

Londra’da birlikte vakit geçiren ünlü çiftin beraber yaşamaya karar verdiği de öğrenildi.

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Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan aşk mı yaşıyor? Sürpriz yakınlaşma... - Resim : 4

Öte yandan Farah Zeynep Abdullah sosyal medyada Gökhan Özoğuz’u takip ederken şarkıcının oyuncuyu takibe almaması da dikkat çekti.