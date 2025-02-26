Farah Zeynep Abdullah ve Athena Gökhan aşk mı yaşıyor? Sürpriz yakınlaşma...

Hürriyet'in haberine göre, İngiltere’de lise ve üniversite eğitimini tamamlayan ve yılın çoğu zamanını Londra’da geçiren Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz’un sürpriz yakınlaşmasının kısa sürede aşka dönüştüğü konuşulanlar arasında.