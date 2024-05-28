Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü ve Serra Pakdemir evlendi

Söyüncü ve Pakdemir'in düğününe İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan, Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu, Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır, Cengiz Ünder ve sevgilisi Bilge Yenigül, Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı katıldı.