Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü ve Serra Pakdemir evlendi
Fenerbahçeli milli futbolcu Çağlar Söyüncü, moda tasarımcısı sevgilisi Serra Pekdemir ile hayatını birleştirdi. Bodrum'da nikâh masasına oturan çiftin düğününe futbol dünyasından pek çok isim katıldı.
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Fenerbahçe'nin milli futbolcularındanÇağlar Söyüncü geçtiğimiz hafta uzun zamandır aşk yaşadığı Serra Pakdemir ile nişanlanmıştı.
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Söyüncü ve Pakdemir, arayı daha fazla açmadı ve lig biter bitmez evlendi. Çift, önceki akşam Bodrum'da yakınlarının katıldığı sade bir tören düzenledi.
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Söyüncü ve Pakdemir'in düğününe İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan, Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu, Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır, Cengiz Ünder ve sevgilisi Bilge Yenigül, Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı katıldı.
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Düğün sonrası düzenlenen partide ünlü DJ Mahmut Orhan sahne aldı.