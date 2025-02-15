Feraye Tanyolaç'ın 'fareli evde oturuyorum' dediği evin kirası belli oldu
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'teki Arif Paşa Korusu'nda oturduğu daireye 11 bin lira kira vermesiyle ilgili ev sahibinin açtığı kira tespit davasında karar çıktı.
Ev sahibinin "100 bin liralık evde 11 bin liraya oturuyor" dediği, Tanyolaç'ın ise "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" dediği evin kirası 67 bin 500 lira oldu.
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, bilirkişi heyetinin yaptığı 75 bin liralık tespite karşın, Tanyolaç'ın eski kiracı olması nedeniyle yüzde 10'luk bir "hakkaniyet indirimi" yaptı. Kararda, Tanyolaç'tan bu kiranın 2023 Ocak ayından itibaren alınmasına da hükmetti.
Sabah'ta yer alan haberde, Günaydın'ın kamuoyuna duyurduğu olayda, ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, avukatı Çiğdem Kezer aracılığıyla kiranın 80 bin lira olması yönünde dava açtı.
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın geçtiğimiz duruşmasında, evin kira bedelinin belirlenmesi için bilirkişi heyetinin inceleme yapmasına ve rapor hazırlanmasına hükmedilmişti.