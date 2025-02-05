Ferdi Tayfur'un vasiyeti çocukları tarafından açıklandı
2 Ocak tarihinde hayatını kaybeden şarkıcı Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Vasiyetini yeğeni Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından paylaştı.
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 günü karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Tayfur'un ölümü sevenlerini yasa boğmuştu.
12 Şubat'ta 40'ı dolacak olan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Basın danışmanı aynı zamanda yeğeni Şirin Gözalıcı, Instagram hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaştı.
Ferdi Tayfur'un vasiyeti şu şekilde;
"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."
Vasiyetteki sanatçının kızı Tuğçe Tayfur'un imzasının olmaması ise dikkat çekti.