Ferdi Tayfur'un vefatından sonra kızı Tuğçe'den ilk açıklama
Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünden sonra ilk kez açıklamada bulundu.
Ölümüyle neredeyse tüm Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'u cenaze töreninde sevenleri yalnız bırakmamış, anma törenine adeta akın etmişlerdi.
Vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
''BABAMI BÖYLE HATIRLAYIN''
''Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu.'' mesajını paylaşan Tuğçe Tayfur'un babasına yazdığı sözler takipçilerini duygulandırdı.
İşte, Tuğçe Tayfur'un babası için yazdığı duygu yüklü o mesaj:
''Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL’ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi “hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın” dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun.''