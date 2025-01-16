Ferdi Tayfur'un vefatından sonra kızı Tuğçe'den ilk açıklama

Tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünden sonra ilk kez açıklamada bulundu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Ferdi Tayfur'un vefatından sonra kızı Tuğçe'den ilk açıklama - Resim : 1

Ölümüyle neredeyse tüm Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'u cenaze töreninde sevenleri yalnız bırakmamış, anma törenine adeta akın etmişlerdi.

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Ferdi Tayfur'un vefatından sonra kızı Tuğçe'den ilk açıklama - Resim : 2

Vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Ferdi Tayfur'un vefatından sonra kızı Tuğçe'den ilk açıklama - Resim : 3

''BABAMI BÖYLE HATIRLAYIN''

''Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu.'' mesajını paylaşan Tuğçe Tayfur'un babasına yazdığı sözler takipçilerini duygulandırdı.

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Ferdi Tayfur'un vefatından sonra kızı Tuğçe'den ilk açıklama - Resim : 4

İşte, Tuğçe Tayfur'un babası için yazdığı duygu yüklü o mesaj:

''Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL’ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi “hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın” dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun.''